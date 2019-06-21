شكرا لقرائتكم غوارديولا يضم حارسا مغمورا إلى صفوف مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لاتفاق مع إيبار الإسباني لضم حارس مرماه الاحتياطي اسيير ريسغو.

ولعب ريسغو البالغ من العمر 35 عاما دور الحارس البديل في إيبار الموسم الماضي، وسينضم إلى قائمة غوارديولا في الفريق الأول لمانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ريسغو سيصبح الحارس الثالث لمانشستر سيتي بعد انضمامه للفريق لمدة موسم واحد.

وقد يعمل ريسغو في مجال التدريب من خلال أكاديمية الناشئين في مانشستر سيتي بعد نهاية عقده، وفقا لـ"ماركا" الإسبانية.