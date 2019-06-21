جوزيه يكشف كيف منع القدر انتقال محمد صلاح إلى الأهلي

كتب: ضياء السقا

روى المدرب البرتغالي، مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، كواليس رغبته في ضم محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، للقلعة الحمراء، عندما كان يدرب الأهلي، ووقتها كان "مو" في المقاولون العرب.

وقال جوزيه، في تصريحات لقناة mbc مصر: "آخر سنة ليا مع كابتن حسن حمدى طلبت منه نجيب اتنين لاعيبه وهما باسم على ومحمد صلاح من المقاولون، كنا خلاص خلصنا الموسم وبنشوف الصفقات الجديدة إلى محتاجها الفريق وكان المقاولون من ضمن الفرق الهابطة من الدوري".

وتابع المدرب البرتغالي: "بالفعل تحدثنا مع رئيس المقاولون ووافق رئيس النادي و باسم ومحمد صلاح وافقوا على الانتقال للأهلى ولكن من سوء الحظ اتحاد الكرة قرر تقليل عدد الأندية الهابطة ولم يهبط المقاولون وفشلت الصفقتين".

جدير بالذكر أن صلاح بدأ رحلته الاحترافية، بالانتقال من المقاولون إلى بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنجليزي، وروما الإيطالي، ثم استقر به الحال في ليفربول.