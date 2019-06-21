وصايا شيخ الأزهر للاعب محمد صلاح خلال مكالمة هاتفية له

قام لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح، بعمل مكالمة تليفونية لشيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، وأوضح في اتصاله تقديره لفضيلة الشيخ أحمد الطيب وقمة سعادته بالحديث معه، ورحب فضيلة الشيخ أحمد الطيب باتصال اللاعب محمد صلاح له وقام بتوصيته قائلاً له ” أنصحك بأن تكون متواضع دائماً مع جمهورك ومحبينك، لأنهم سبب نجاحك، والتواضع فهو طريقك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وإن تقوم بعمل الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء، وأعطافك على المساكين” كما أنه دعا له بالتوفيق الدائم له.

وفي نهاية الاتصال، وعد اللاعب محمد صلاح شيخ الأزهر أحمد الطيب بأنه سيقوم بتحقيق كل هذه الوصايا، وأنه سيكون عند حسن ظنه وفضيلته ومحبيه ووطنه وأهله.