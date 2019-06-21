الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لاستعدادات الأمم الأفريقية

قرر مسئولين وزارة الاتصالات والشباب والرياضة القيام بجولة داخل إستاد القاهرة الدولي، لكي يقوموا بالاستعداد اللازمة والأعمال التي التنفيذية التي تخص خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات التي تم الانتهاء منها من قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي سوف تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة.

قام بالاشتراك في هذه الجولة المهندس عادل حامد، العضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، وعدد كثير من القيادات التنفيذية بوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والشباب.

ومن خلال هذه الجولة تابع المسئولون بعض من استعرض التجارب النهائية لجميع التجهيزات التقنية اللازمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أن هؤلاء المسئولون أعطوا بعد التعليمات لضمان خروج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر ودورها الرياضي.