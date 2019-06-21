تشكيلة المنتخب المصري المتوقعة أمام زيمبابوي اليوم الجمعة في كأس الأمم الأفريقية

ساعات قليلة وتنطلق أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة في جمهورية مصر العربية، حيث يلتقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نظيره منتخب زيمبابوي الاول لكرة القدم، في مواجهة هامة للغاية ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، بحضور نجوم الكرة العالمية والأفريقية والمصرية.

ويدخل المنتخب المصري وصيف النسخة الماضية من بطولة كأس الامم الأفريقية، مباراة اليوم الصعبة، بحثاً عن محاولة استغلال عامل الجماهير على ملعب ستاد القاهرة الدولي، من أجل تحقيق الفوز في افتتاحية مشواره بالبطولة الأهم أفريقياً، وذلك من أجل تصدر المجموعة مبكراً.

كما يدخل المنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، والذي تولي قيادة المنتخب المصري خلفاً للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، والذي يسعى لتحقيق إنجاز مع الفراعنة بتحقيق اللقب الغائب منذ 9 سنين كاملة، عندما حقق الفراعنة البطولة في عام 2010 بانجولا.

تشكيلة المنتخب المصري المتوقعة أمام زيمبابوي اليوم

ومن المرتقب أن تنطلق مباراة مصر وزيمبابوي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بحضور العديد من نجوم الكرة، وسوف تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، ومن المرتقب أن يبدأ المدرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements الدفاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وأحمد المحمدي الوسط: طارق حامد، ومحمد النني وسط الهجوم: محمود تريزيجيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح الهجوم: مروان محسن

حيث إن المجموعة الأولى تضم المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي، وذلك إلى جانبهما منتخبي أوغندا، والكونغو الديمقراطية.