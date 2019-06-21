التعرف على وجه المشجعين.. إطلاق منظومة تشغيل استادات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات وشركة "تذكرتي" منظومة تشغيل عالمية داخل الاستادات المصرية المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية 2019، بحسب بيان من المصرية للاتصالات اليوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيانها: "إن تم إطلاق منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة الجماهير ومشجعي كرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية مصر -2019".

وأوضحت أنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، يتم تقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إليكترونيا والحصول على بطاقة مشجع Fan ID وتوفير مجموعة التقنيات والانطمة الفنية التي تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كافة أرجاء الاستادات المشاركة في البطولة إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار– الدرونز – لتأمين الاستادات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

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وانتهت "المصرية للاتصالات" وشركة "تذكرتي" من كافة الاستعدادات والحلول الفنية والتنظيمية والتأمينية المبتكرة طبقا للمعايير العالمية لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة والتي تستهدف ضمان خروج هذا الحدث الرياضي الهام بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر الريادي على المستويين الداخلي والخارجي وقيادتها للقارة الأفريقية.

وأوضحت الشركة، هذه النقلة النوعية للخدمات المقدمة للجماهير على كافة المستويات من شأنها تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب والعرب.

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