تشكيل زيمبابوي.. بيليات يقود الهجوم أمام مصر في افتتاح أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن منتخب زيمبابوي بقيادة مدربه الوطني صنداي ماريمو تشكيل الفريق لمواجهة منتخب مصر في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى 19 يوليو المقبل.

وتنطلق مباراة مصر وزيمبابوي على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويقود هجوم زيمبابوي النجم المخضرم خاما بيليات، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الذي ارتبط اسمه لدى الجماهير المصرية في دوري أبطال إفريقيا حين كان يمثل صنداونز الجنوب إفريقي.

وجاء تشكيل زيمبابوي بطريقة (4-3-3) كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز).

Advertisements

الدفاع: تينداي داريكوا (نوتينجام فورست)، ديفاين لونجا (جولدن أروز)، أليك موديمو (كيفن درويدز)، تينايدج هاديبي (كايزر تشيفز).

الوسط: مارشال مونيتسي (أورلاندو بايرتس)، مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج)، أوفيدي كارورو (أمازولو).

وفي الهجوم: ناوليدج موسونا (بولوكواني سيتي)، خاما بيليات (كايزر تشيفز)، نياشا موشيكوي (داليان ييفانج).

وكان منتخب زيمبابوي حقق خلال مسيرته في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين ليحجز صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، علما بأن لاعبيه سجلوا تسعة أهداف في الست مباريات.

جدير بالذكر أن منتخب زيمبابوي خلال المشاركات الثلاث السابقة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، خرج الفريق من الدور الأول (دور المجموعات) في نسخ 2004 و2006 و2017.