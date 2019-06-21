مدير التسويق باتحاد الكرة: لاعبو المنتخب راضون عن القميص الجديد.. وحجازي سبب لنا أزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حمادة زاهر، مدير التسويق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه الجميع الجديد لمنتخب مصر تعرض لحملة انتقادات خلال اللحظات الأولى بعد الكشف عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تسرع شركة بيريزنتيشن، لافتا أن جميع اللاعبين في المنتخب راضون عن شكل القميص الجديد.

وقال زاهر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، إن اللاعبين أعربوا عن رضاهم عن تصميم قميص المنتخب الجديد، مشيرا إلى أنه وواجهتهم أزمة واحدة فقط وهي توفير مقاس مناسب لأحمد حجازي، لكن تم حلها خلال 24 ساعة.

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وأضاف، أنه سيتم اصدار تصميم جديد لمنتخب مصر بعد أمم أفريقيا وسيستمر حتى كأس العالم 2022 بقطر.

وأوضح، أن الشركة المصممة لقميص منتخب مصر، واحدة من الشركات التي الرائدة في هذا المجال، وكانت شريك أساسي خلال انجازات منتخب بالفترة بين 2006 وحتى 2010.

وأتم:" في بداية الأمر تعرض القميص لحملة انتقادات بسبب التسرع في الإعلان عن شكل الخميس عن طريق شركة بريزنتيشن، لكن بعد ظهوره في مباريات المنتخب المصري والأولمبي اختلفت الأراء".