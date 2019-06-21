محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن انتهاء أزمة المنتخب وأن الأسود الكاميرونية في طريقها إلى مصر.
وكانت تقارير قد أكدت أنه هناك أزمة فيما يحص سفر الكاميرون إلى مصر للمشاركة في أمم افريقيا 2019 في مصر بسبب أزمة مستحقات.
وبحسب الحساب الرسمي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم فإن بعثة الأسود غادرت صوب مصر.
الكاميرون تلعب في المجموعة السادسة رفقة غانا، بنين، غينيا بيساو.
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية الأزمة.. الكاميرون تتوجه إلى مصر استعدادًا لأمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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