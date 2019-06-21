بالأرقام| مواصلات وطرق وفنادق.. ثورة تطوير في السويس استعدادًا لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تغير وجه مدينة السويس، بعد ما يشبه ثورة تطوير شهدتها الطرق والميادين والمنشآت، خاصة المحيطة باستاد السويس، والتي تصل بين المدينة وطريق السخنة، والكورنيش الجديد وذلك استعدادا لمباريات المجموعة الخامسة التي يستضيفها استاد السويس الرياضي.

وأعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم، حالة الطوارئ استعدادا لاستضافة مباريات المجموعة الخامسة، والتي تضم فرق (تونس وأنجولا ومالي وموريتانيا)، ضمن مباريات كأس الأمم الافريقية الأهم رياضيا في القارة السمراء.

تطوير الطرق

انتهت أمس الخميس كافة أعمال صيانة وتجميل طريق "السويس – القاهرة"، بمسافة 7 كيلو متر، داخل نطاق المدينة، كما أجرت مديرية الطرق أعمال صيانة وتطوير لطريق "السويس – العين السخنة"، بداية من ميدان فكري زاهر وصولا إلى منطقة الأدبية، التي تضم ملعبي تدريب للمنتخبات.

كما أجرت أعمال صيانة للطريق لمسافة 50 كيلو جنوبا، كونه يمثل محور تحرك فرق المنتخبات الأربعة من ملاعب التدريب وأماكن الإقامة بالعين السخنة إلى استاد السويس.

وانتهت أعمال تطوير وتجهيز ملعب وادي دجلة بالعين السخنة، وملعبي بتروسبورت بالأدبية، وهي ملاعب تدريب مجهزة بقاعة مؤتمرات وغرف تبديل ملاعب وغرف حكام وعيادة.

وأجرت المحافظة أعمال تجميل وتوسعات بميدان فكري زاهر وهو الميدان الرئيس الذي يربط بين الطريق المؤدي إلى القاهرة، والطريق المؤدي إلى العين السخنة، ويمر عليه المتجه إلى استاد السويس، كما أجرت المحافظة أعمال تطوير بميدان مصطفى النحاس، المؤدي إلى بوابات المشجعين بإستاد السويس الرياضي، مع انشاء حديقة السوايسة بجوار استاد السويس.

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أتوبيسات لنقل المشجعين

اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم قال، إن الجهاز التنفيذي وضع خطة بالتنسيق مع مديرية الأمن، لنقل مشجعي المنتخبات من أماكن إقامتهم بالعين السخنة إلى السويس، موضحا أن المحافظة تمتلك أسطول اتوبيسات لديها القدرة على نقل 3500 مشجعًا في الرحلة الواحدة.

ووضعت المحافظة لافتات ترحيب بالمنتخبات الأربعة، مع لوحات مرورية استرشادية لطريق الاستاد، وتعليق علم مصر والمنتخبات الأربعة والسويس على أعمدة الانارة بالطرق الرئيسية.

وحصل كورنيش السويس الجديد، على نصيبه في التطوير، بعد إنشاء ممشى أسفل الكورنيش القائم، على مياه خليج السويس، لتوفير أجواء ترفيهية لمشجعي المنتحبات الأربعة.

كم أن هناك 1115 غرفة مزدوجة متوفرة في 10 فنادق وقرى سياحية تقع على مسافة تقل عن 50 كيلو متر عن مدينة السويس، بينما تضم قرى العين السخنة الممتدة على مسافة 86 كيلو بساحل خليج السويس 2882 غرفة، فضلا عن فندقين داخل مدينة السويس على مسافة 3 كيلومتر من الاستاد ويضمان 172 غرفة مزدوجة.

ووضعت مديرية أمن السويس خطة لتأمين انتقال المشجعين وفرق المنتخبات، وحدد مرور السويس خط سير لتحرك اتوبيسات التي تنقلهم بعيدا عن حركة الشاحنات وسيارات النقل، لضمان السيولة المرورية.

في محيط الاستاد

أما عن محيط الاستاد فيستعين الأمن بـ16 بوابة إلكترونية لفحص حقائب ومتعلقات الجماهير، ويجرى الاستعانة بأكثر من 270 متطوعًا من أبناء السويس لتوجيه المشجعين وتعريفهم بأماكن الدخول والتعليمات الواجب عليهم اتباعها.

كما جرى تركيب بوابة تعمل بالأشعة "إكس راي" لفحص السيارات المترددة على الاستاد، مع أعمال تمشيط ومسح بمعرفة خبراء المفرقعات، واستعمال أجهزة فحص ومسح تحت سطح الأرض لضمان تأمين المشجعين.