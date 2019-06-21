رغم عدم ادراجه فى جدول تايم سبورت .. مدحت شلبي معلقاً لمباراة مصر وزيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر قريب من الإعلامي مدحت شلبي لـ "الخليج 365" إنه سيتولي مهعة التعليق على مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وأضاف المصدر اللذى رفض الكشف عن هويته إن إذاعة الشباب والرياضة اسندت إلى شلبي مهمة التعليق على مواجهة مصر وزيمبابوي التى تقام فى تمام الساعة العاشرة على إستاد القاهرة الدولي

وكانت قناة "تايم سبورت" قد أعلنت فى بدياة الشهر الحالي التعاقد مع شلبي للتعليق على مباريات الأمم الأفريقية إلا أنها اسندت مهمة التعليق على المباراة الافتتاحية إلى المعلق عصام عبده.

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يذكر أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي يقدم برنامج "أفريقيا يا مساء الأنوار" على قناة "نايل سبورت" على مدار أيام البطولة، ويعرض البرنامج من الثانية عشر منتصف الليل ولمدة ساعتين على الهواء.

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