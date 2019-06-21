ميار شريف تتأهل لنصف نهائي بطولة مدريد للتنس

تأهلت البطلة المصرية ميار شريف، إلى نصف نهائي بطولة مدريد التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة التنس، بعدما استطاعت إقصاء الإسبانية غويومار مارستاني بنتيجة مجموعتين دون مقابل، وذلك في ربع نهائي البطولة. بنتيجة مجموعتين دون مقابل، وذلك في ربع نهائي البطولة. ونجحت ميار شريف، في الفوز بمجموعتين على نظيرتها الإسبانية بنتيجة 6-4، 6-1، وقدمت البطلة المصرية أداءًا طيبًا وسيطرت على مجريات الجولتين. بذلك تواجه البطلة المصرية نظيرتها اليابانية يوريكو ليلي ميازكي في نهائي بطولة مدريد الدولية.

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