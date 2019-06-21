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اتحاد اليد يصدر قرارًا ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

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اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، قرارًا ضد كل من يتطاول ويسيء على المواقع الاجتماعية من المنتمين لمنظومة كرة اليد بمصر، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقد الأيام الماضية بالإسكندرية.

وأصدر الاتحاد المصري لليد بيانًا، يؤكد فيه أنه قرر تفعيل المادة الخاصة الموجودة بكتاب الأسس وتطبيقها على كل شخص ينتمي لمنظومة كرة اليد سواء مسؤولين أو مدربين أو لاعبين أو أولياء أمور اللاعبين ممن

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يوجهون الإساءات لبعضهم أو لمجلس إدارة اليد على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن من يقوم بذلك سيتعرض للمحاسبة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده، وتوقيع عقوبات معلنة من قبل الاتحاد، وذلك من أجل المحافظة على القيم والمبادئ والعلاقات الطيبة بين أسرة منظومة اليد.
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