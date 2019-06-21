الزمالك يجهز شاشات عملاقة لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 2019

أعدت إدارة العلاقات العامة بنادي الزمالك شاشات عرض ضخمة في جميع حدائق النادي، وعند الملعب الرئيسي وحمامات السباحة ليتمكن الأعضاء من متابعة مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي . الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي . ومن المنتظر أن يتم إذاعة جميع مباريات البطولة عبر هذه الشاشات. وستسمح إدارة النادي للأعضاء باصطحاب الأعلام لمؤازرة المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة . يذكر أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تلقى دعوة لحضور مباراة الافتتاح والتي تقام في العاشرة مساء اليوم في ستاد القاهرة.

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