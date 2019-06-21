رياضة | محافظ الإسكندرية يتحدث عن جاهزية عروس البحر لاستقبال مباريات الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الإسكندرية يتحدث عن جاهزية عروس البحر لاستقبال مباريات الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بجولة داخل استاد الإسكندرية للوقوف على أخر الاستعدادات قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية غدا السبت الموافق ٢٢ يونيو، موصيا بتنفيذ بعض الملاحظات الطفيفة.

وأكد قنصوة، على أن المحافظة على أتم الاستعداد لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في الإسكندرية، لتخرج البطولة بشكل مشرف، لأن كل هذا باسم مصر ونحن نريد أن يحلق اسم مصر في السماء.

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وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المدينة لها تاريخ كبير وحضارة عريقة ولأجل هذا طورنا جميع الأماكن الحيوية بالمحافظة والمحيطة بالاستاد لتظهر بشكل لائق أمام العالم كما تعودت أن تكون على مدار تاريخها.

ووجه قنصوة، رسالة لأهل الإسكندرية وهى أن يقدم الابتسامة للضيوف فنحن شعب مضياف بطبعه وعلينا أن نعكس أصالتنا وحضارتنا عن طريق معاملتنا الجيدة للأخرين.