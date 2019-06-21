رياضة | فلورنتينو بيريز يستعد لتوجيه ضربة مميتة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يستعد لتوجيه ضربة مميتة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات خروج البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان أمر لا مفر منه، في ظل رغبة ناديي برشلونة وريال مدريد في إعادته إلى الدوري الاسباني مجدداً بعد عدم تأقلمه مع النادي الباريسي خلال الموسمين الماضيين.

ويتساءل البعض عن رغبة نيمار بعد أن أجاب منذ شهرين على سؤال اللاعب الذي يريد اللعب بجواره، فرد قائلاً: "هازارد، يمكننا أن نصنع الخطر سوياً".

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وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد خلال الأيام الماضية مع البلجيكي إيدين هازارد قادماً من تشيلسي بمبلغ 100 مليون يورو بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين في ظل تمسك إدارة البلوز ببقاء اللاعب الدولي.

ولا يزال فلورنتينو بيريز يحلم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا وبالفعل أرسل عروض سابقة للتعاقد معه لكن إدارة باريس كانت متمسكة ببقاءه إلا أن تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي الأخيرة تؤكد اقتراب رحيل نيمار.

وانتقل نيمار إلى باري سان جيرمان بطريقة أغضبت جماهير برشلونة حيثُ تم دفع الشرط الجزائي في عقده بـ222 مليون يورو في أغسطس 2017 ووقع عقداً يمتد حتى 5 سنوات.