رياضة | حارس منتخب تونس: "كرة" أمم إفريقيا تخدم المهاجمين.. وملعب السويس رائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس منتخب تونس: "كرة" أمم إفريقيا تخدم المهاجمين.. وملعب السويس رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى حارس المنتخب التونسي، ونادي الترجي، معز بن شريفية، إعجابه بإستاد السويس الذي سيحتضن مباريات "نسور قرطاج"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس أمم افريقيا التي تنطلق في مصر، اليوم الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو .

قال الحارس بن شريفية في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم: "بدأنا النهائيات بشكل رسمي، الرحلة من تونس كانت طويلة، لكن كان هناك متسع من الوقت لاستعادة جاهزيتنا".

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وتابع الحارس: "فاجأنا الملعب كان ممتازاً والعشب أيضاً، حتى الآن الظروف جيدة".

لكن بن شريفية حذر من الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات البطولة، وأوضح قائلاً: "عند استخدام كرة جديدة يتجه التفكير دائماً إلى المهاجمين قبل الحراس، الكرة يمكن أن تغير مسارها من مسافة 25 متراً".

وأضاف: "سنأخذ حذرنا من هذا الأمر لنكون جاهزين في المباراة الأولى، أعتقد أن حراس المرمى الثلاث سيكونون نقطة قوة المنتخب في البطولة".