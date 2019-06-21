رياضة | سيف زاهر وحازم إمام يغيبان عن افتتاح أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيف زاهر وحازم إمام يغيبان عن افتتاح أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عن حضورهم مباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة الامم الإفريقية.

ويأتي حضور أعضاء مجلس الإدارة، من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين في بداية مشوار الفراعنة، خاصة أن الفوز في المباراة الأولى، سيمنح الفريق دفعة معنوية قوية لاستكمال باقي مشواره في البطولة بنجاح.

وتأكد غياب الثنائي سيف زاهر وحازم إمام لارتباطهما بتقديم الاستوديو التحليلي للمباراة على شاشة إحدى القنوات الأرضية التي ستبث مباريات البطولة على الهواء مباشرة. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. Advertisements مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط. تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية". وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة. ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، مساء اليوم الجمعة، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو.

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