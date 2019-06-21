رياضة | مدرب نيجيريا: مباراة بوروندي صعبة.. والمشاركة الأولى تمنحهم قوة إضافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا: مباراة بوروندي صعبة.. والمشاركة الأولى تمنحهم قوة إضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الألماني جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا على صعوبة مباراة فريقه غدا أمام بوروندي في مستهل مشواره ببطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"مباراة الغد ستكون في غاية الصعوبة، كونها المباراة الأولى للفريق النيجيري في البطولة".

وتابع "المنافس تأهل للمرة الأولى لبطولة إفريقيا، وليس لديه ما يخسره، ومن هنا تأتي صعوبة المباراة".

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وواصل " المنتخب تجمع منذ 3 أسابيع وخضنا مباراة ودية أمام زيمبابوي ثم وصلنا إلى الإسماعيلية وواجهنا السنغال، ثم انتقلنا إلى الإسكندرية".

وأشار :"تعرض عدد كبير من لاعبينا إلى الإصابة بارتفاع في درجات الحرارة، لكنهم تعافوا منها، وعلينا أن لا نخلق لنفسنا الأعذار لأننا نمتلك أفضل فريق وسنعمل على اختيار أفضل اللاعبين في مباراة الغد".

وأتم حديثه مشيدًا بالأجواء الرائعة التي لمسها في مصر والتي تشجع على ممارسة الرياضة".