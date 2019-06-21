رياضة | ميلان يواصل محاولاته لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يواصل محاولاته لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يسعى للتخلص من نجمه داني سيبايوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكنه في نفس الوقت يهدف لاستغلال تألقه في كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد يجتمعون في الوقت الحالي مع بوبان ومالديني للاتفاق على انضمام سيبايوس نجم وسط ريال بيتيس السابق والذي انضم لريال مدريد مقابل 26 مليون يورو منذ موسمين لكنه فشل في حجز مكان أساسي في تشكيلة النادي الملكي.

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وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد طلب 50 مليون يورو للموافقة على رحيل سيبايوس في الصيف الحالي وهو المبلغ الذي رفض ميلان دفعه حيث يخطط لتخفيض مطالب الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيبايوس يعتبر هدف هام للمدرب جيامباولو الذي يستهدف التعاقد مع مارتين أوديجارد نجم الوسط النرويجي بالإضافة إلى ماريانو دياز مهاجم الفريق لكن يعتبر سيبايوس هو الأبرز والمطلوب من قبل مدرب ميلان الجديد.