رياضة | الأهلي يستعد لاستقبال أعضائه قبل افتتاح الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعد لاستقبال أعضائه قبل افتتاح الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي عن جاهزيتها لاستقبال الأعضاء في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد ومنتجع مرسي مطروح ومصيف النادي بالساحل الشمالي وتوفير سبل الراحة لهم لمساندة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية التي يتم افتتاحها اليوم وذلك بناء على تعليمات من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بتجهيز الأماكن المناسبة لأعضاء النادي لتشجيع المنتخب الوطني.

وعقد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي اجتماعا صباح أمس الخميس مع مديري الأفرع الثلاثة؛ العميد حسن مسعود واللواء محمود الفيشاوي وخالد مرسي، وحضر الاجتماع أيضا نواب مديري الأفرع والقيادات التنفيذية والخدمية والمسؤولين عن منتجع مرسي مطروح ومصيف مارينا من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الأعضاء وفقا لخطة واضحة المعالم تتضمن وضع شاشات مناسبة لمشاهدة المباريات بالإضافة إلى تكثيف الخدمات طوال فترة البطولة.

وشدد المدير التنفيذى خلال الاجتماع على ضرورة التأكد من جودة الخدمات ومواجهة أية حالات طارئة؛ حتى يتسنى لأعضاء النادي الاستمتاع بتشجيع المنتخب الوطنى طوال فترة البطولة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، مساء اليوم الجمعة، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو