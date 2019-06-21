رياضة | وجه صلاح والأعلام والصافرات والحظاظات أبرز أدوات تشجيع المصريين لـ"الكان" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وجه صلاح والأعلام والصافرات والحظاظات أبرز أدوات تشجيع المصريين لـ"الكان" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الجماهير المصرية في التواجد بمحيط ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر وزمبياوي.

وتوافد الالاف من الجماهير المصرية على بوابات ملعب القاهرة الدولي، حيث شهدت الشوارع المحبطة للملعب زحام كبير.

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وحرصت مجموعة كبيرة من الجماهير على اقتناء الأعلام والصافرات ووجه محمد صلاح، بالإضافة إلى الحظاطات المصرية ورسم الوجه بعلم مصر