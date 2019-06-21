رياضة | بعثة الكاميرون تتوجه للقاهرة بعد انتهاء أزمة المستحقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الكاميرون تتوجه للقاهرة بعد انتهاء أزمة المستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أزمة لاعبي المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم، والتي أثيرت بالساعات الماضية بسبب أزمة المستحقات، قبل التوجه للقاهرة من أجل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ونجح الاتحاد الكاميروني، في عقد جلسة خاصة مع اللاعبين ووعدهم بصرف المستحقات والمكافأت في أقرب فرصة ممكنة، ليعدل اللاعبين عن قرارهم بعدم خوض النهائيات.

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وكان لاعبو الكاميرون، هددوا بعدم السفر للقاهرة وعدم لعب مباريات البطولة، قبل الحصول على كل مستحقاتهم لدى الاتحاد الكاميروني.

وتوجهت البعثة منذ قليل إلى مطار ياوندي، للذهاب إلى القاهرة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق مساء اليوم وحتي 21 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.