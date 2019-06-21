رياضة | مطار القاهرة يستقبل منتخب غانا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطار القاهرة يستقبل منتخب غانا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مطار القاهرة الدولى منتخب غانا الذى وصل منذ قليل للمشاركة فى بطولة كأس الامم الأفريقية، وكان فى استقباله المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى الذى قام بتسليم المنتخب الغانى درع تكريم بإسم معالى وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى فى وجود لفيف من قيادات شركة الميناء .

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى وإهتمامها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإستقبال جميع الوفود والمنتخبات الأفريقية المشاركة فى البطولة من خلال فرق عمل مدربة من العلاقات العامة بشركة الميناء والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر ومن المنتظر فى الساعات القليلة القادمة وصول منتخب الكاميرون .

وبإستقبال المنتخب الكاميرونى سيكون قد تم إستقبال آخر المنتخبات القادمة من القارة السمراء عبر مطار القاهرة من أجل المنافسة على كأس الأمم الأفريقية الحدث الرياضى الأبرز على مستوى القارة الذى يتنافس من خلاله أقوى وأعرق المنتخبات والنجوم الأفريقية مما يجعل أنظار عشاق كرة القدم في إفريقيا والعالم تتجه نحو مصر مع إنطلاق صافرة بدايتها الليلة وحتى نهاية البطولة فى 19 يوليو القادم .