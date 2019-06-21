رياضة | "الجميلات" حاضرات لتشجيع منتخب مصر أمام زيمبابوي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجميلات" حاضرات لتشجيع منتخب مصر أمام زيمبابوي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توافدت جماهير منتخب مصر على استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة في مباراتهم أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩
وشهدت عملية دخول الجماهير والعنصر النسائي بسهولة كبيرة وتعاون مشترك بين أفراد الأمن والجمهور، في ظل النظام المتبع لتذكرتي.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم بافتتاح بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ١٩ يوليو المقبل.