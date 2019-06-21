رياضة | ظهور مميز للجماهير المصرية على أبواب استاد القاهرة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور مميز للجماهير المصرية على أبواب استاد القاهرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جماهير منتخب في التوافد على استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة في مباراتهم أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

وشهدت عملية دخول الجماهير سهولة كبيرة وتعاون مشترك بين أفراد الأمن والجمهور، في ظل النظام المتبع لتذكرتي.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم بافتتاح بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ١٩ يوليو المقبل.