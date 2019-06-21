رياضة | عاجل.. خافيير أجيري يشعل أزمة بين مصر والكاف قبل مباراة زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خافيير أجيري يشعل أزمة بين مصر والكاف قبل مباراة زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر غضبه الشديد بسبب تغيير نظام المؤتمرات الصحفية بعد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

وتحدث أجيري مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عن القرار، مؤكدا أنه في بعض الأوقات يكون كلا المدربين في حالة عصبية بسبب نتيجة المباراة، أو أي موقف حدث خلالها، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الأجواء في المؤتمر.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرر تعديل نظام المؤتمرات الصحفية، من خلال السماح لكلا المدربين بحضور المؤتمر معًا بدلًا من حضور كل مدرب على حدة.

ويستعد منتخب مصر لافتتاح فعاليات بطولة الأمم الإفريقية بمواجهة زيمبابوي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، في أولى مباريات البطولة.