رياضة | حازم إمام ينشر صورة لبناته لدعم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام ينشر صورة لبناته لدعم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حازم إمام نجم الزمالك الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على دعم منتخب مصر قبل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

ونشر إمام، صوره لبناته بقميص الفراعنة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق قائلًا: "مستعد لكي أذهب إلى مصر".

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة زيمبابوي، في العاشرة مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى للبطولة.