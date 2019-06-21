شكرا لقرائتكم صلاح حسنى يطالب الجماهير المصرية بعدم الضغط على محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الفنان أحمد صلاح حسنى نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق ، جماهير الساحرة المستديرة بعدم الضغط على محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وتركه يبدع فى هدوء.

وكتب أحمد صلاح حسنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " الحمل سيكون كبير علي محمد صلاح الجميع سيضع عليه امال كبيره لا نريد الضغط عليه فقط نتركه يبدع في هدوء وهو سيعطيك النتيجه النهائيه بأمتياز ولا ننسي باقي اللاعبين لان يد واحده لن تصفق والدليل ميسي مع الأرجنتين نريد دعم لكل اللاعبين بنفس ألقوه ... بالتوفيق لمنتخب مصر".

— Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) ٢١ يونيو ٢٠١٩

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وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بداية من اليوم و حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي فى العاشرة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.