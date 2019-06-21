شكرا لقرائتكم #شجع_مصر.. شاهد بنات حازم إمام بقميص منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة صوة لبناته عبر صفحته الشخصية إنستجرام بقميص المنتخب.

تويتة حازم إمام Advertisements ويستعد بنات الثعلب لحضور مباراة مصر وزيمبابوى فى إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمحدد لها العاشرة مساء اليوم بإستاد القاهرة. ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم منتخبات كلا من ، أوغندا و الكونغو و زيمبابوى .

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