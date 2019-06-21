شكرا لقرائتكم #شجع_مصر.. زكريا ناصف للاعبى المنتخب : يلا ياشباب اكتبوا التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص زكريا ناصف نجم النادي الأهلى الأسبق على توجيه رسالة تحفيزية لمنتخب الفراعنة الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية أمام نظيره زيمبابوي.

وكتب ناصف عبر حسابه الشخصي على تويتر:

يللا يا شباب... دوركم يبدأ انهارده

الكورة في عقولكم وبين رجليكم

تقدروا تكتبوا تاريخ لنفسكم

وتسعدوا ملايين من الجماهير

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#شجع_مصر



زكريا ناصف على تويتر

وتنطلق اليوم منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي فى العاشرة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.