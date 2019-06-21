شكرا لقرائتكم جوكر الإسماعيلى يرحب بمفاوضات الزمالك ويصدم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى، بالانتقال لنادي الزمالك بشكل رسمى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ودخل باهر المحمدى دائرة اهتمامات قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد تألقه الملفت مع النادي الإسماعيلي وظهوره بمستوى متميز مع ناديه ليصبح أحد العناصر الأساسية فى صفوف المنتخب الوطنى خلال الوقت الحالى.

وأبدى باهر المحمدى ترحيبه بالانتقال لنادي الزمالك، فى الصيف المقبل حال عدم تلقيه عروضا خارجية مغرية عقب بطولة أمم أفريقيا 2019، حيث فضل اللاعب الملقب بالجوكر لإجادته اللعب فى أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر باللعب للقلعة البيضاء وليس النادي الأهلي.

وسبق وانضم باهر المحمدى لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة عندما كان لاعب ناشئ لكنه لم يستمر وعاد مرة أخرى للنادي الإسماعيلي قبل عودته لحسابات القلعة البيضاء بعد تألقه ودخوله مرحلة النضوج الكروى.