شكرا لقرائتكم #شجع_مصر.. جدو يؤازر لاعبى مصر قبل مواجهة زيمبابوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد ناجي جدو لاعب الجونة الحالي ونجم المنتخب الوطني الأسبق، على دعم ومؤازرة الفراعنة قبل خوض المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي.

وكتب جدو عبر حسابه على تويتر:

بالتوفيق يا رجالتنا.



تويتة جدو

ويعتبر جدو أبرز العناصر المؤثرة في تتويج الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 2010، بعد أن حصد لقب هداف المنتخب بفضل أهدافه المؤثرة التي قادت مصر للتتويج باللقب السابع في تاريخه.

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وتنطلق اليوم منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي فى العاشرة مساء الجمعة في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.