شكرا لقرائتكم نابي كيتا يؤكد جاهزيته للمشاركة في كأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر نابي كيتا لاعب وسط غينيا جاهزية لخوض مباراته الأولى منذ مطلع مايو الماضي، حين يواجه مدغشقر في بداية مشوار كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الإسكندرية يوم السبت.

وخاض كيتا حصة تدريب كاملة يوم الجمعة ولم يبدُ متأثرا بإصابته في أعلى الفخذ، والتي تعرض لها في مواجهة برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وحرمته الإصابة من اللعب في آخر شهر بالموسم مع ليفربول وغاب عن نهائي دوري الأبطال لكن غينيا راهنت عليه وضمته للتشكيلة النهائية للبطولة.

لكن غينيا ستفتقد جهود الجناح جوزيه كانتي الذي أصيب في الركبة في آخر مباراة ودية قبل البطولة أمام مصر، وقال متحدث إنه سيغيب عن أول مباراتين بالمجموعة الثانية على الأرجح.