موعد مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2019

سوف يقام يوم الأحد الكثير من المباريات على مستوى المنافسات المحلية وعلى رأسها القارية، ويأتي على قمة هذه المباريات مواجهة أورجواي ضد الإكوادور في كأس كوبا في أمريكا، حيث قد أقيمت مباراة المنتخب المصري ضد غينيا في نهاية استعدادات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد الماضي.

مواعيد مباريات يوم الأحد القادم سيقام عدد من البطولات لكأس العالم، حيث أنه سوف يقام مباراة بطولة كوبا في أمريكا، أوروجواي ضد الإكوادور، ويعرض على قناة Max4 الساعة الثانية عشرة صباحا.

بطولة كأس العالم للسيدات

السويد ضد تايلاند، ويعرض على قناة HD7، ويعرض الساعة الثالثة مساء.

الولايات المتحدة الأمريكية ضد تشيل، ويعرض على قناة HD7 الساعة السادسة مساء.

مباراة الدول الودية.