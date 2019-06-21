مباراة مصر وزيمبابوي اليوم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 وتردد قناة تايم سبورت Time sports الأرضية...

تنطلق في العاشر مساء اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 مباراة افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية 2019 باستضافة مصر لها في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 المقبل، ويبحث المصريين عن موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم التي لا تفصلنا عنها سوى ساعات قليلة، في النسخة 32 من البطولة، والأولى في تاريخ البطولة التي تجمع عدد 24 منتخب مشاركا في البطولة.

مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

سبق وقامت مصر بحجز تذاكر المباراة عبر موقع تذكرتي الإلكتروني، وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 12:00 بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد القاهرة الدولي بمشاركة منتخب مصر وزيمبابوي ضمن المجموعة الأولى من قرعة بطولة كاس الامم الافريقية، وينتظر محبي الكرة المصرية ومنتخب الفراعنة نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم، والتي ينتظرها عشاق الكرة المستديرة في أنحاء دول العالم، والقارة الافريقية خاصة.

مجموعة منتخب مصر

يقع منتخب مصر في المجموعة الأولى ضمن نتائج قرعة كاس الامم الافريقية 2019 بنسختها 32، وسيتم بث المباراة عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضية، ويضم بالمجموعة:

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

زيمبابوي

موعد مباريات منتخب مصر بالمجموعة

تقرر وفق جدول موعد مباريات مصر القادمة ضمن المجموعة الأولى المواعيد التالية:

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اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 مباراة مصر× زيمبابوي

يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 مباراة مصر× الكونغو الديمقراطية

يوم الأحد 30 يونيو 2019 مباراة مصر× اوغندا

القائمة النهائية لمنتخب مصر

سبق ووضع المدير الفني لمنتخب الفراعنة القائمة النهائية المشاركة في البطولة الافريقية، والتي ينتظرها المصريين وينتظرون التتويج بها بمشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح ونخبة كبيرة من اللاعبين الفراعنة.

تردد قناة تايم سبورت

من ضمن فعاليات تجهيز مصر للبطولة الافريقية، فانه تم بث قناة جديدة لبث مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2019 للمصريين من خلال ضبط القناة على التردد الأرضي لمشاهدة المباراة، وكذلك على القم الصناعي النايل سات وذلك من خلال استديو تحليلي وتعليق عن المباريات، وهذا تردد قناة Time sports الرياضية: