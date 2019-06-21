كلمات أغنية متجمعين الأغنية الرسمية لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية من غناء حكيم

كلمات أغنية متجمعين أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ستكون هي محل هذا الموضوع الذي سنعرضه لكم عبر موقع عرب نيوز، فقد قدمت قناة تايم سبورت بالأمس الفيديو كليب الخاص بأغنية متجمعين الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وقد قام بغناء الأغنية الفنان المصري العالمي حكيم بالمشاركة مع كلا من النجم النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، وقد تم أداء أغنية متجمعين بثلاث لغات مختلفة وهم العربية والانجليزية والفرنسية لتكون متناسبة مع الثقافات المختلفة في القارة الإفريقية، ومن المنتظر أن يؤدي اليوم النجوم السابق ذكرهم أغنية تجمعين على الهواء مباشرة في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة التاسعة مساءا.

كلمات أغنية متجمعين سنقدمها لكم في هذا الموضوع مع عرض مبسط لطاقم العمل الخاص بالأغنية.

كلمات أغنية متجمعين

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية على أن تخاطب أغنية حفل افتتاح البطولة كافة الشعوب الإفريقية لهذا كتبت كلمات أغنية متجمعين بثلاث لغات مختلفة وتقول كلماتها.

أفريقيا..أووو هوو أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو أووو هوو لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا.. لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا.. أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كوره.. بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة.. لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا.. لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا.. أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كوره.. بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة.. أفريقيا..أووو هوو أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو أووو هوو Advertisements متجمعين..على حلم كبير على حب وخير.. متجمعين..متجمعين..بولادنا السُمر.. العالم عارف إحنا مين..والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين.. متجمعين..من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين.. متجمعين..وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين.. نلعب مع بعض وفي الأخر كلنا فايزين.. أفريقيا..أووو هوو أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو أووو هوو لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا.. لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا.. أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كوره.. بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة.. أووو هوو أووو هوو..أووو هوو أووو هوو

أغنية حكيم متجمعين

كما ذكرنا فأن أغنية متجمعين من غناء النجم المصري العالمي حكيم بالاشتراك مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، الأغنية من تأليف محي حوار وألحان شريف حمدان ومن إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي ومن إخراج ياسر سامي.

بهذا متابعينا نكون قد عرضنا عليكم كلمات أغنية متجمعين الأغنية الرسمية لحفل افتتاح بطولة كأ الأمم الإفريقية.