تقديم عروض الصوت والضوء مجانا لمنتخبات أمم أفريقيا وخصومات للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تستعد عروض شركة الصوت والضوء، لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية مجانا في كل مناطقها ( الهرم – ابوسمبل – الكرنك – فيلة – ادفو ) تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وقال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، في بيان اليوم الجمعة، إن الشركة خاطبت وزارة الشباب والرياضة

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وتم دعوة الوفود الرسمية والفرق المشاركة بالبطولة، لحضور عروض الصوت والضوء بكل اللغات مجانا فب مناطق الصوت والضوء الخمسة خلال فترة البطولة.

وأضاف سعد، أنه سيتم منح الجماهير الأفريقية لجميع الفرق خصمًا خاصًا لتكون التذاكر بسعر تذكرة المصريين 65 جنيها بدلا من 250 جنيها .

وتنطلق اليوم، المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها القاهرة.