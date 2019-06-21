بـ5 شاشات عرض.. السويس تستعد لعرض مباريات أمم أفريقيا مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد: أنهت مديرية الشباب والرياضة السويس، استعدادها لعرض مباريات بطولة الأمم الافريقية بتجهيز 5 شاشات عرض في أحياء المحافظة الخمس. وقال سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الشاشات موزعة على مركز شباب المدينة بحي الأربعين، ومركز شباب أبناء السويس بحي السويس، ومركز شباب فيصل ومركز شباب التوفيق بحي عتاقة، ومركز شباب الجناين بالقطاع الريفي. بينما تستعين المقاهي والكافتريات في السويس، بشاشات كبيرة لعرض المباريات، وتوفر أماكن تجمع لمشجعي كرة القدم لمتابعة البطولة.

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