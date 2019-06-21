" الأهلاوي والضارب والمضروب بره النادي" .. 5 قرارات لرئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أصدر رئيس نادي الزمالك عدة قرارات خلال الإذاعة الداخلية بالنادي الأبيض وذلك على خلفية اعتماد اللائحة الجديدة من اللجنة الأولمبية ونشرها في الجريدة الرسمية.

ويرصد الخليج 365 أبرز القرارات التى أصدرها رئيس الزمالك وهي:

1- لا مكان للأهلاوية

قال رئيس الزمالك إن العضو الذي سيعبر عن انتماءه للنادي الأهلي دخل مقر النادي سيكون خارجه مشدداً على أنه النادي الأبيض لابناءه ومشجعيه.

وأضاف منصور "من يريد تشجيع الأهلي عليه البحث عن عضويته، هو أولى به".

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2- الضارب والمضروب فى الخارج

أصدر رئيس الزمالك قراراً بشطب عضوية أطراف أى شجار ينشب داخل مقر النادي قائلاً " الضارب والمضروب خارج النادي".

3- لا للإكراميات

ناشد رئيس الزمالك أعضاء الجمعية العمومية بعدم التعامل المادي مع العاملين للحصول على الخدمات متوعداً العاملين فى النادي الذيت ثيبت حصولهم على "أموال" لقيام بمهامهم .

ووجه رئيس الزمالك رسالة للأعضاء قائلاً "الخدمة مجانية فقط".

4- الشكوى = غلق بدون تحقيق

قال رئيس الزمالك إنه سيقرر غلق أى مطعم سيتقدم أعضاء النادي ضد بشكوى بخصوص "النظافة" مشدداً على أن الغلق سيكون فورياً دون تحقيق.

5- التدخين محظور

حذر رئيس الزمالك الأعضاء وخاصة "عضوات" الجمعية العمومية من التدخين داخل مقر النادي مشيراً إلى أن من "ينفخ" الدخان خارج الأماكن المخصصة للتدخين سيكون مكانه خارج مقر النادي الأبيض.