مواصلات مصر تطلق 100 أوتوبيس و"أبليكيشن" لخدمة مشجعي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت شركة مواصلات مصر، اليوم الجمعة، الدفع بـ 100 أوتوبيس وميني باص من شبكة مركباتها لخدمة مشجعي البطولة الأفريقية، وذلك مع انطلاق البطولة مساء اليوم.

وقالت الشركة في بيانها، إنها تعلن عن طرح تطبيقها الإلكتروني الجديد ليسمح للمشجعين بمعرفة مواعيد انطلاق وخطوط سير المركبات ويمكن تنزيله لهواتف الاندرويد من Google Play ولهواتف ابل من خلال Apple Stores .

وكانت الشركة أعلنت عن توحيد قيمة التذكرة على جميع الخطوط خلال أيام المباريات بقيمة تصل إلى 5 جنيهات بهدف نقل المشجعين من أي مكان في القاهرة والجيزة وصولا إلى أماكن المباريات في استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر ضمن مبادرة "شجع مصر مع مواصلات مصر" خلال أيام مباريات مصر.

كما خصصت الشركة شبكة مركباتها لخدمة المشجعين من خلال ربطها بمحطات مترو الأنفاق في محيط استاد القاهرة لنقل المشجعين إلى أماكن الدخول المخصصة للمشجعين، كما تقوم الشركة بتوفير أتوبيساتها لنقل أكثر من 50 ألف مشجع بعد انتهاء المبارة اليوم إلى أماكن متفرقة في القاهرة والجيزة .