تقرير.. "سجل رائع".. ماذا يفعل المنتخب في افتتاحية أمم إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يشارك مساء اليوم الجمعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ24 في تاريخه، عندما يستهل حملة استعادة اللقب بعد غياب تسعة أعوام بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية الأغلى في القارة السمراء.

وكان منتخب مصر شارك 23 مرة في كأس الأمم من أصل 31 مسابقة حتى الآن، وتُوج باللقب 7 مرات أعوام (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 و2010) كأكثر منتخب يفوز بالبطولة.

والتقى الفراعنة مع منتخب المحاربين في 14 مواجهة، منها 11 رسمية و3 وديات، وحقق منتخب مصر الفوز في 8 مباريات، وخسر لقاءين، بينما حسم التعادل 4 مباريات.

وعلى صعيد المباريات الافتتاحية لمصر في أمم إفريقيا، افتتح المنتخب 16 نسخة من أصل الـ23 مشاركة بتحقيق الانتصار، بينما تعادل في مناسبتين، وتلقى الهزيمة في خمس مباريات أعوام 1986، 1988، 1990، 1992 و2002.

ويعود أكبر انتصار للمنتخب في المباريات الافتتاحية لكأس الأمم إلى نسختي 1959 و1994 حين استهل مشواره في المسابقتين بالفوز على إثيوبيا والكاميرون برباعية نظيفة.

أما آخر هزيمة للمنتخب في أولى مبارياته بأمم إفريقيا تعود إلى عام 2002 حين خسر أمام السنغال بهدف نظيف.

وكان منتخب مصر تعادل في المباراة الافتتاحية للمسابقة الماضية بالجابون 2017 أمام مالي (0-0)، خلال البطولة التي وصل خلالها إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الكاميرون بنتيجة (2-1) بعدما كان متقدمًا، ليحصد الوصافة.

ونستعرض في القائمة التالية نتائج مصر في المباريات الافتتاحية لأمم إفريقيا قبل ساعات من انطلاق النسخة 32 للمسابقة:

- 1957: مصر 2-1 السودان.

- 1959: مصر 4-0 إثيوبيا.

- 1962: مصر 2-1 أوغندا.

- 1963: مصر 6-3 نيجيريا.

- 1970: مصر 4-1 غينيا.

- 1974: مصر 2-1 أوغندا.

- 1976: مصر 1-1 غينيا.

- 1980: مصر 2-1 كوت ديفوار.

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- 1984: مصر 1-0 الكاميرون.

- 1986: مصر 0-1 السنغال.

- 1988: مصر 0-1 الكاميرون.

- 1990: مصر 1-3 كوت ديفوار.

- 1992: مصر 0-1 زامبيا.

- 1994: مصر 4-0 الكاميرون.

- 1996: مصر 2-1 أنجولا.

- 1998: مصر 2-0 موزمبيق.

- 2000: مصر 2-0 زامبيا.

- 2002: مصر 0-1 السنغال.

- 2004: مصر 2-1 زيمبابوي.

- 2006: مصر 3-0 ليبيا.

- 2008: مصر 4-2 الكاميرون.

- 2010: مصر 3-1 نيجيريا.

- 2017: مصر 0-0 مالي.