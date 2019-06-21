فيديو| رحلة 3 أشهر.. الصورة النهائية لإستاد وميادين الإسكندرية قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت محافظة الإسكندرية استعداداتها لانطلاق كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، والتي تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويستضيف إستاد الإسكندرية الرياضي، مباريات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات "نيجيريا، بروندي، غينيا، مدغشقر"، وذلك في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

ونشرت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل الإسكندرية فيديو يظهر أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين ومحيط إستاد الإسكندرية، استعدادا للبطولة القارية.

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وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن إستاد الإسكندرية والمنطقة المحيطة به شهد أعمال تطوير مكثفة خلال الـ 3 أشهر الماضية لاستقبال مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين خاصة المداخل والمحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، ورفع كفاءتها وتزيينها، فضلا عن صيانة وتجديد أعمدة الإنارة ووضع العلامات الإرشادية والمرورية اللازمة.

وأضاف المحافظ أنه تم تزيين مداخل المدينة بعلم مصر وأعلام الدول والفرق المشاركة، فضلا عن تميمة البطولة "توت"، وإعداد وتجهيز عدة برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية.