شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانًا في هذه الأماكن بكافة المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

أنهت الأجهزة التنفيذية في جميع محافظات استعداداتها لعرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية مجانًا للجمهور بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الكأس في 19 من يوليو المقبل.

وينشر "الخليج 365" خريطة الأماكن التي تبث المباريات مجانًا للجمهور في جميع محافظات مصر.

للتعرف على أماكن مشاهدة المباريات مجانًا اضغط على التالي:

الشرقية

دمياط

كفر الشيخ

الفيوم

الدقهلية

المنيا

الشرقية

بني سويف

الوادي الجديد

بورسعيد

البحيرة

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بورسعيد

البحيرة

أسوان

بني سويف

الإسكندرية

الإسكندرية

الإسماعيلية

أسيوط

جنوب سيناء

قنا

البحر الأحمر

الأقصر

63 مركزًا للشباب

سوهاج

السويس