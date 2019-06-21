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شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانًا في هذه الأماكن بكافة المحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

أنهت الأجهزة التنفيذية في جميع محافظات استعداداتها لعرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية مجانًا للجمهور بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الكأس في 19 من يوليو المقبل.

وينشر "الخليج 365" خريطة الأماكن التي تبث المباريات مجانًا للجمهور في جميع محافظات مصر.

للتعرف على أماكن مشاهدة المباريات مجانًا اضغط على التالي:

الشرقية

دمياط

كفر الشيخ

الفيوم

الدقهلية

المنيا

الشرقية

بني سويف

الوادي الجديد

بورسعيد

البحيرة

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بورسعيد

البحيرة

أسوان

بني سويف

الإسكندرية

الإسكندرية

الإسماعيلية

أسيوط

جنوب سيناء

قنا

البحر الأحمر

الأقصر

63 مركزًا للشباب

سوهاج

السويس

لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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