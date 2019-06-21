46 مركز شباب تعرض مباريات أمم أفريقيا مجانًا في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الأقصر عن توفير أماكن مجانية لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك في مراكز الشباب والأندية الرياضية مجانًا.
من جانبه أعلن حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه جرى توفير شاشات عرض عملاقة لمشاهدة المباريات في 46 مركز شباب على مستوى المحافظة.
وأضاف أنه جرى تجهيز 10 أندية رياضية على مستوى المحافظة وذلك لتشجيع منتخب مصر ومشاهدة المباريات مجانًا.
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