محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): كشفت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 عن أسعار تذاكر مباريات الأدوار الإقصائية للمسابقة التي تنطلق مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. وجاءت أسعار التذاكر وفقا لموقع "Tazkarti" كالتالي: - ربع النهائي: الدرجة الثانية: 400 جنيه. الدرجة الثالثة: 200 جنيه. - نصف النهائي: الدرجة الثانية: 500 جنيه. Advertisements الدرجة الثالثة: 300 جنيه. - المباراة النهائية: الدرجة الثانية: 750 جنيه. الدرجة الثالثة: 500 جنيه. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دور المجموعات إلى 150 جنيها بدلا من 200 جنيه. جدير بالذكر أن منتخب مصر يستهل مشواره في البطولة في تمام الساعة العاشرة مساءً بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية على ملعب ستاد القاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر قد تصل إلى 750 جنيه.. الكشف عن أسعار تذاكر الأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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