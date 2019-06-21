ماركوس يورينتي يوقع عقده مع أتلتيكو مدريد

وقع لاعب الوسط الإسباني، ماركوس يورينتي، اليوم الجمعة، على عقده مع ناديه الجديد أتلتيكو مدريد، لمدة 5 مواسم.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد أن يورينتي (24 عاماً) وقع عقده بعدما تجاوز الفحص الطبي الذي خضع له في عيادة جامعة نابارا في مدريد.

وكان يورينتي صرح لدى انتهائه من الفحص الطبي قائلاً: “أتي بضمير مطمئن بعدما قدمت كل شيء لريال مدريد، الآن أتي للعمل وتقديم كل شيء لهذا القميص، وسأفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة من خلال العمل والالتزام”.