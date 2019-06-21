وقع لاعب الوسط الإسباني، ماركوس يورينتي، اليوم الجمعة، على عقده مع ناديه الجديد أتلتيكو مدريد، لمدة 5 مواسم.
أعلن نادي أتلتيكو مدريد أن يورينتي (24 عاماً) وقع عقده بعدما تجاوز الفحص الطبي الذي خضع له في عيادة جامعة نابارا في مدريد.
وكان يورينتي صرح لدى انتهائه من الفحص الطبي قائلاً: “أتي بضمير مطمئن بعدما قدمت كل شيء لريال مدريد، الآن أتي للعمل وتقديم كل شيء لهذا القميص، وسأفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة من خلال العمل والالتزام”.
كانت هذه تفاصيل خبر ماركوس يورينتي يوقع عقده مع أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.