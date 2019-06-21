منتخب السلاح يستعد للبطولة الأفريقية بمالي

يؤدي منتخب السلاح تدريباته بمعسكره المغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي استعدادا للبطولة الأفريقية بمالي من 22 يونيو وحتى 29 من الشهر ذاته. ويشتمل المران على وحدات تدريبية فنية وبدنية وجلسات الساونا والتدليك والمساج بالإضافة الى ألعاب ترويحية وجلسات الإعداد النفسي. الى ألعاب ترويحية وجلسات الإعداد النفسي. كما يتخلل المعسكر بطولتان أحدهما للفردي والأخرى للفرق واستعان الجهاز الفني بالعديد من اللاعبين خارج المعسكر لرفع الحالة التدريبية . ويضم الجهاز الفني العديد من المدربين أصحاب الخبرات الدولية مثل: شريف البكري مدرب سلاح السيف وجمال عبد اللطيف مدرب سلاح السيف وإسلام جمال مدرب سيف المبارزة والدكتور سيد سامي مدرب سيف المبارزة وأحمد على مدرب سلاح الشيش ومحمود منصور مدرب سلاح الشيش .

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