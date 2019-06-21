رياضة | رسم تجسيدي لوجه محمد صلاح امام استاد القاهرة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسم تجسيدي لوجه محمد صلاح امام استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتشر عدد من باعة الأعلام وبائعي رسم تجسيدي لوجه النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الانجليري محمد صلاح، خارج استاد القاهرة، قبل انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي قي افتتاح بطولة الامم الافريقية ٢٠١٩ في مصر.
وتشهد البطولة الأفريقية هذه المرة 4 أشياء جديدة تحدث لأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية، حيث يشارك في هذه البطولة 24 منتخبا، كما يتوفر لكل منتخب ملعب تدريب خاص به عكس ما كان يحدث سابقًا بتدرب فريقين على نفس الملعب.
كما تشهد البطولة وصول المنتخبات إلى البلد المضيف قبل بداية المباريات بـ5 أيام، عكس ما كان يحدث سابقًا بوصولهم قبل البطولة بـ3 أيام فقط، فضلا عن أن بطولة "كان2019" ستكون أول بطولة يقُدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، إذ سيعتمد استخدام "الفار" بداية من مباريات ربع النهائي.