رياضة | رسم تجسيدي لوجه محمد صلاح امام استاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسم تجسيدي لوجه محمد صلاح امام استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر عدد من باعة الأعلام وبائعي رسم تجسيدي لوجه النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الانجليري محمد صلاح، خارج استاد القاهرة، قبل انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي قي افتتاح بطولة الامم الافريقية ٢٠١٩ في مصر.

وتشهد البطولة الأفريقية هذه المرة 4 أشياء جديدة تحدث لأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية، حيث يشارك في هذه البطولة 24 منتخبا، كما يتوفر لكل منتخب ملعب تدريب خاص به عكس ما كان يحدث سابقًا بتدرب فريقين على نفس الملعب.