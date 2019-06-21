رياضة | شعب ملوش كتالوج.. طرق يدوية مضحكة لتوصيل "الإريال الأرضي" ومشاهدة أمم إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعب ملوش كتالوج.. طرق يدوية مضحكة لتوصيل "الإريال الأرضي" ومشاهدة أمم إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اخترع الشعب المصري طرقًا غريبة لاستقبال البث الأرضي لقناة تايم سبورت لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا 2019 عبر البث الرقمي.
الشوكة
تعتمد فكرة إريال الشوكة على شراء سلك دش ووضع الصمولة الخاصة ar في الريسيفر وربط الجهة الأخرى على الشوكة لكي نحصل على الموجة الكهرومغناطيسية، وتأتي بوصلة صغيرة للبحث من الدش الأرضي وشراء قطعة تسمي ب (RF)
غطاء الحلة
توصيل السلك الخارج من الريسيفر وربطه على غطاء الحلة ثم البحث عن تردد القناة حيث أن الغطاء المعدن هو الذي يقوم بتحويل الموجة الكهرومغناطيسية إلى إشارة كهربية في حالة الاستقبال والعكس في حالة الإرسال